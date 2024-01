Rogier van Dijk nieuwe bestuurder bij Santé Partners

Per 1 maart 2024 start Rogier van Dijk als nieuwe bestuurder bij Santé Partners. Hij vormt vanaf dat moment samen met voorzitter Anne-Marie Laeven de raad van bestuur van Santé Partners.

Voorzitter van de raad van toezicht Guus van Montfort: “Santé Partners krijgt met Rogier van Dijk opnieuw een goed en effectief bestuursteam.”

Rogier van Dijk

Rogier van Dijk is van oorsprong IC-verpleegkundige. Hierna bekleedde hij verschillende managementfuncties. De afgelopen jaren werkte hij als districtsdirecteur Utrecht stad bij Careyn, een grote zorgorganisatie in de regio Utrecht en Zuid-Holland. Deze organisatie zet zich in voor zorg en welzijn van vooral kwetsbare ouderen.

“Binnen Santé Partners staat een strategische koers die vertrouwen geeft om deze uitdagingen aan te gaan. Ik kijk uit naar de samenwerking met mijn collega Anne-Marie Laeven en alle andere collega’s bij Santé Partners. Samen met hen en alle partners in de regio’s wil ik graag mede vormgeven aan de transformatie die nodig is om de zorg toekomstbestendig te houden.”

Santé Partners

Santé Partners is een zorgorganisatie in de regio Rivierenland, Gelderse vallei, Arnhem, Bommelerwaard en rond Utrecht. De focus ligt op het bieden van zorg en ondersteuning bij mensen thuis.