Rolf de Folter ad interim voorzitter raad van bestuur Gelre ziekenhuizen

Rolf de Folter wordt ad interim voorzitter van het bestuur van Gelre ziekenhuizen. Hij start op 27 juni. Het ziekenhuis is een wervings- en selectietraject gestart om een permanent nieuwe voorzitter te vinden.

Hij volgt Michel Galjee op per 1 mei vertrok. Galjee zei bij zijn afscheid te hopen dat zijn opvolger het ziekenhuis verder kan brengen. Hij zou hebben overwogen om een aantal afdelingen van het ziekenhuis te sluiten. Hiervoor is een onderzoek gestart.

Ervaring

De Folter werkte van 1989 tot 2001 als lid raad van bestuur voor het UMC Utrecht. Daarna van 2001 tot en met 2007 als voorzitter raad van bestuur voor het Amphia ziekenhuis in Breda. Sinds 2008 werkt hij als zelfstandige voor diverse organisaties in het brede veld van de gezondheidszorg.

Verder bouwen

“Ik kijk uit naar de samenwerking met alle collega’s in Gelre ziekenhuizen”, zegt De Folter in een persbericht. “Ik wil mij inzetten voor goede onderlinge communicatie en verbinding. In goede samenwerking kunnen wij voortgang boeken op belangrijke onderwerpen, zoals de locatieprofielen en samen verder bouwen aan de toekomst van het ziekenhuis.”