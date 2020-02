Rolf de Folter gaat Achterhoekse ziekenhuizen besturen

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk hebben een nieuwe bestuurder aangesteld. Rolf de Folter zal ‘op korte termijn’ aantreden als interim bestuursvoorzitter van de Santiz-ziekenhuizen. Dat meldt Tubantia .

De Folter zal de functie van voorzitter raad van bestuur op interim basis gaan vervullen tot het einde van dit jaar, melden de ziekenhuizen. “In deze cruciale fase is het voor de Achterhoekse ziekenhuizen belangrijk een voorzitter raad van bestuur te hebben, die veel kennis en ervaring met de ziekenhuiswereld en in strategische ontwikkelingsprocessen meebrengt. Hij combineert dit met het vermogen om te luisteren en te verbinden. De raad van toezicht heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de heer De Folter met zijn kwaliteiten in staat is de verdere koers van Santiz op een goede manier op te pakken en uit te dragen.”

Verdeeldheid

In de Achterhoek heerst verdeeldheid over de toekomst van de ziekenhuiszorg. Eind 2019 werd bekend gemaakt dat de intensive care, de kinderafdeling en de verlosafdeling van SKB ondergebracht worden bij het Slingeland Ziekenhuis. Elvira Schepers, wethouder in Winterswijk, liet aan de Gelderlander weten zich ‘ernstige zorgen’ te maken: “Er is sinds de fusie altijd gezegd dat wij een volwaardig ziekenhuis zouden houden.”

Treant

De Folter was voorheen bestuurduer van het Amphia Ziekenhuis in Breda en het UMC Utrecht. De Folter is tevens interim-bestuurder bij Reinier Haga Groep, dat deze maand bekend maakte af te zien van een verdergaande fusie van drie ziekenhuizen. Sinds december 2018 is De Folter bestuursvoorzitter bij Treant Zorggroep. Een klein jaar later, in oktober 2019, kondigde hij een banenverlies aan bij de ziekenhuizen. Paula Nelissen volgt De Folter per 1 maart op als bestuursvoorzitter bij Treant.