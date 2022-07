Ronald Bik nieuwe bestuurder De Opbouw

Ronald Bik wordt per 1 augustus de nieuwe bestuurder van Zorggroep De Opbouw. Hij wordt de collega van bestuursvoorzitter Yvonne van Stiphout.

Ronald Bik komt over van woningbouwcorporatie Vestia waar hij directeur bedrijfsvoering & control is. Voor Vestia was hij onder meer actief bij het Erasmus MC.

Compleet

“Met de komst van Ronald is de raad van bestuur van Zorggroep De Opbouw weer compleet”, zegt Hans den Hollander, voorzitter van de raad van toezicht. “Wij hebben het volste vertrouwen dat met zijn aanstelling de zorggroep succesvol kan blijven werken aan haar missie: innovatieve en kwalitatieve goede zorgverlening aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.”