Rookontwikkeling bij kernreactor Petten, productie medische isotopen gaat door

De kernreactor in Petten, waar medische isotopen voor onder andere kankerbehandelingen worden gemaakt, draait gewoon. Het productieproces in de Hoge Flux Reactor is dinsdag niet stilgelegd en de rookontwikkeling in de omgeving “heeft geen gevolgen gehad voor de nucleaire veiligheid en faciliteiten”, meldt de eigenaar van het complex, het bedrijf NRG.

De kernreactor staat op de zogeheten Energy & Health Campus, een bedrijventerrein in de duinen tussen Petten en Callantsoog in het noorden van Noord-Holland. Daar zijn meer bedrijven gevestigd.

Bestralingen

Het incident was bij het bedrijf Curium, tegenover de kernreactor. Curium helpt NRG bij de productie van isotopen. “In een laboratorium is een kleine rookontwikkeling geweest. Dat is waarschijnlijk gebeurd toen een product werd verhit voor een analyse. Zoiets doen we eens in de een of twee maanden”, legt directeur Frank de Lange uit. “De rook is buiten een afgesloten kast terechtgekomen. We hebben toen het zekere voor het onzekere genomen en uit voorzorg het hele bedrijf ontruimd. Inmiddels is alles weer in bedrijf. Alle isotopen worden geleverd, bestralingen kunnen gewoon doorgaan.”

De reactor in Petten is de grootste producent van medische isotopen ter wereld. Ongeveer 40 procent van de totale productie komt uit Noord-Holland. (ANP)