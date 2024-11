Roos Leber nieuwe bestuurder Espria

Espria zal per 1 februari aankomend jaar Roos Leber verwelkomen als haar nieuwe financieel bestuurder. De huidige interim-bestuurder zal zijn taken aan haar overdragen.

Leber heeft uiteenlopende management- en bestuurlijke functies bekleed binnen organisaties in zowel cure als care. Daarbij heeft zij met name de verantwoordelijkheid gedragen voor financiële portefeuilles.

Toezichthouder

Daarnaast is Leber toezichthouder bij het Slingeland Ziekenhuis en lid van de raad van toezicht van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Voorheen was zij bestuurder bij zowel Isala als het Amphia Ziekenhuis. In een eerdere fase van haar loopbaan vervulde zij de rol van directeur financiën bij het AMC.

André Rouvoet, voorzitter van de raad van commissarissen, spreekt zijn tevredenheid uit over de benoeming van Roos Leber: “Met de huidige ontwikkelingen in de zorg, zoals de drang naar innovatie, de financiële krapte en een uitdagende arbeidsmarkt, is het voor een landelijke speler als Espria essentieel om de CFO-positie in te vullen met een ervaren zorgbestuurder met ruime financiële expertise.”