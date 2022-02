Rotterdams OK-personeel mag van ziekenhuis wisselen

Anesthesiemedewerkers, operatieassistenten en recovery verpleegkundigen die werken in de regio Rotterdam-Rijnmond mogen sinds maandag 14 februari met behoud van contract tijdelijk in een ander ziekenhuis in de regio werken. Het doel van de acht samenwerkende ziekenhuizen is om het OK-personeel te inspireren en te behouden.

Er is een groot tekort aan OK-personeel en behoud van personeel is een uitdaging. Medewerkers geven aan dat ze te weinig loopbaanperspectief hebben. Ze willen zich verder ontwikkelen, willen zich specialiseren in een aanvullend expertise en hebben behoefte aan meer dynamiek.

Rijnmond

Om gehoor te geven aan deze wensen hebben acht ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond afgesproken dat hun OK-personeel tijdelijk bij een ander ziekenhuis in de regio mag werken. Het gaat om medewerkers van Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Oogziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.

Leuk

“Ik vond het heel leuk om een kijkje te nemen in ander ziekenhuis om te zien hoe het er daar aan toe gaat”, vertelt Caroline Vervoorn, anesthesiemedewerker Maasstad Ziekenhuis. “Ik was toe aan wat uitdaging en door verandering van werkplek kon ik verder met mijn leerproces om uiteindelijk een volwaardige medewerker binnen de OK wereld te zijn.”