Ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam kan weer patiënten opnemen die naar de ic moeten. Door de toestroom van coronapatiënten waren er maandag tijdelijk niet voldoende bedden beschikbaar op de ic, maar inmiddels is het probleem verholpen, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis.

Door overplaatsing van een patiënt naar een ander ziekenhuis, is er weer wat meer ruimte ontstaan.

Maandag konden patiënten die er minder ernstig aan toe waren, nog nog wel terecht op de verpleegafdelingen. Het ziekenhuis heeft in totaal twintig ic-bedden. Het ziekenhuis houdt één ic-bed beschikbaar voor een patiënt in het ziekenhuis wiens toestand eventueel zo verslechtert dat opname op de intensive care nodig is.