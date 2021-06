Rotterdamse huisartsen willen taskforce tegen wachttijden in jeugdzorg

Huisartsen en praktijkondersteuners krijgen een groot deel van de problemen op hun bordje, omdat wijkteams en de jeugd ggz in de regio kampen met wachtlijsten. Diverse jeugdzorginstellingen hebben al opnamestops afgekondigd voor de rest van het jaar. Elke keten in de schakel van de Rotterdamse jeugdzorg is te zwaar belast, constateren de huisartsen, verenigd in de Huisartsen Expertgroep GGZ Rotterdam Rijnmond.

Zij pleiten in een brandbrief voor een landelijke taskforce die zich bezig zal houden met de wachttijden in de jeugdzorg. De huisartsen sturen de brief aan verantwoordelijk staatssecretaris Blokhuis, maar ook aan koningin Máxima. Zij kondigde afgelopen week aan dat ze zich de komende tien jaar extra wil inzetten voor de ggz.

Structurele veranderingen

“We lossen dit probleem alleen op als we gezamenlijk inzetten op structurele veranderingen in de gezondheidszorg”, zegt Noor Pelger namens de huisartsen. “In Rotterdam is de nood hoog, maar dat geldt ook voor andere regio’s. We zien dat een gezamenlijke aanpak in de volwassen ggz langzaam maar zeker vruchten begint af te werpen. Daarvoor is destijds door zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS een taskforce opgericht. Wij stellen voor dat we een soortgelijke taskforce oprichten voor de jeugd GGZ, die regionale partijen aanstuurt tot een gezamenlijke aanpak.”

In die taskforce zouden volgens de Huisartsen Expertgroep GGZ onder meer moeten plaatsnemen: het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) van de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG), de Jeugdautoriteit (VWS) en vertegenwoordigers van aanbieders van jeugdzorg.