Rotterdamse longarts: laat coronapatiënten herstellen bij naasten

“Neem als het kan je moeder in huis, want daarmee maken we bedden leeg.” Die oproep doet afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MC Joachim Aerts aan naasten van coronapatiënten. Hij vraagt familieleden zich te ontfermen over patiënten die voldoende zijn hersteld om het ziekenhuis te kunnen verlaten, maar voor wie niet direct nazorg kan worden geregeld.