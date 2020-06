Rouvoet nieuwe voorzitter van GGD’en

Hij start per 1 juli bij GGD GHOR Nederland en zal na een inwerkperiode van een maand het voorzitterschap overnemen van Tonny van de Vondervoort. De 25 directeuren van de vereniging hebben hem vrijdag benoemd. Van de Vondervoort vertrekt na zes jaar als voorzitter.

André Rouvoet.

‘Belang duidelijk in coronacrisis’

Rouvoet, die begin 2020 afscheid nam als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, spreekt zich in een verklaring uit over het belang van GGD’en en GHOR-bureaus. “Publieke gezondheid en veligheid worden steeds belangrijker. Niet alleen die van vandaag, maar ook die van morgen. En van de hele bevolking. Daar zetten GGD’en en GHOR-bureaus zich dagelijks voor in.” Volgens Rouvoet is het belang van de organisaties in de afgelopen maanden duidelijker geworden. De GGD’en controleerden het testbeleid op coronabesmettingen in de regio’s. Rouvoet zegt zich ‘met de kennis van de wereld van de zorg die hij in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, opnieuw te willen inzetten voor deze bijzondere sector.’

‘Steviger rol’

Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, zegt verheugd te zijn met Rouvoet als nieuwe voorzitter. ” Samen met hem en de 25 GGD’en en GHOR bureaus gaan we de publieke gezondheid nog steviger een rol geven in het bevorderen van de gezondheid van mensen. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen “