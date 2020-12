Rouvoet over vaccinatiecampagne: het proces had niet sneller gekund

Het plan van Hugo de Jonge om op 8 januari te starten met de eerste inentingen in Nederland, kon onlangs op veel kritiek rekenen in de Kamer. Onterecht, aldus GGD-koepel GHOR Nederland André Rouvoet in een interview met de Volkskrant. Wie zegt dat het sneller had gemoeten, begrijpt volgens hem niet hoe het werkt. “Onze procedures zijn zorgvuldig. Ik verzet me tegen het woord vertraging.”

‘Klop niet bij mij aan met klachten’

Op de vraag of we niet al eerder kunnen beginnen, bijvoorbeeld in december is het antwoord heel duidelijk: nee. Rouvoet: “Tenzij iemand durft te zeggen dat de veiligheid minder belangrijk is. Maar kom dan niet over twee maanden bij mij aan als iemand met een allergie een prik krijgt die hij niet had mogen krijgen.”