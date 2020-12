De Jonge: zorgvuldigheid boven snelheid bij eerste vaccin

Zorgminister Hugo de Jonge had zelf ook liever gewild dat de vaccinaties in Nederland eerder konden worden toegediend dan 8 januari. Zeker toen dinsdag opeens bleek dat de vaccins tegen het coronavirus een week eerder beschikbaar zouden komen. De Jonge heeft daarop meerdere keren intensief overlegd met de GGD en het RIVM, maar deze instanties vinden een zorgvuldige en veilige toediening belangrijker dan een symbolische snellere toediening van de eerste vaccins. De Jonge is het daarmee eens, zei hij donderdagavond tijdens een spoeddebat.

Een verontwaardigde Kamer begrijpt niet waarom het in Nederland langer duurt met het begin van de vaccinatie dan in omringende landen. Die zeggen vlak na de kerst te beginnen. Volgens De Jonge heeft Duitsland anders dan Nederland geen infrastructuur voor grootschalig vaccineren. Zij hebben dat nu nieuw opgebouwd en dat hebben ze volgens hem goed gedaan.

‘Niet doen’

Andere landen zeggen dat ze na de kerst de eerste vaccinaties gaan toedienen, maar daarna duurt het volgens de minister nog weken voordat ze ook de rest kunnen toedienen. De GGD en het RIVM zeggen daarover, niet doen, aldus De Jonge. De tijdwinst is volgens hem ook minimaal. Het gaat er om dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk wordt in Nederland. “Dat is de echte wedstrijd”.

Dat de GGD niet eerder klaar is dan begin januari komt volgens de minister onder meer, omdat pas tussen medio november en begin december bleek dat de vaccins van BioNtech/Pfizer niet goed op een kleinschalige manier kunnen worden toegediend. Als het een grootschalig programma wordt, is de GGD de aangewezen uitvoeringsorganisatie. De Jonge is blij dat de GGD alsnog meteen aan de slag is gegaan om alles in gereedheid te brengen.

Voorbereiding vangnetfunctie

Veel partijen begrijpen toch niet waarom de GGD zich niet eerder voorbereidde op de ‘vangnetfunctie’ die het mogelijk moest gaan vervullen. Waarom heeft het ministerie alleen de hoofdstrategie uitgewerkt en is het niet ook begonnen met een plan B, vroeg D66. De Jonge zegt dat lang is geprobeerd vast te houden aan de eerste strategie. Uiteindelijk kwam er steeds meer informatie vrij, waardoor het toch anders moest.

Het IT-systeem van de GGD is voor januari nog niet op orde, omdat de gegevens over het vaccin die moeten worden ingevoerd pas na 21 december beschikbaar komen, zegt de minister. Daarna komt de Gezondheidsraad nog met een advies hierover. Het gaat onder meer om informatie voor mensen die mogelijk niet goed kunnen reageren op het vaccin of voor zwangere vrouwen. (ANP)