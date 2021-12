Ruim 100 studenten gaan helpen op IC Erasmus MC

Interessant voor u

Nieuws

VGZ start met online medicijnservice

Coöperatie VGZ begint 1 januari 2022 met een service waarbij leden hun medicijnen online kunnen bestellen. Aanleiding is de constatering dat een groeiend aantal VGZ-leden in coronatijd medicatie digitaal in huis wil of in een afhaalkluisje bezorgd wil.