Ruim 12.000 handtekeningen onder petitie ‘regelkolder mantelzorgers’

MantelzorgNL, samenwerkingspartners en mantelzorgers hebben dinsdagmiddag 24 januari de petitie “Stop de regelkolder voor mantelzorgers” aan de zorgwoordvoerders in de Tweede Kamer overhandigd.

De overhandiging vindt plaats voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de zorg- en welzijnsbegroting. Met de petitie wil MantelzorgNL een einde maken aan de regeltaken waar intensief zorgende mantelzorgers gemiddeld vier uur per week mee bezig zijn.

In hun petitie verzoeken de initiatiefnemers de Tweede Kamerleden:

Stem beleid op elkaar af: nog te vaak krijgen mantelzorgers te maken met tegenstrijdige regels, dat leidt tot verwarring.

Voorkom overbodige bewijslast: mantelzorgers werken vanuit toewijding en dragen veel verantwoordelijkheid: bejegen hen met vertrouwen.

Toets elke nieuwe regelgeving qua mantelzorg op regelkolder: is de nieuwe wet nu een verbetering of juist een verzwaring?

Zorg waar mogelijk voor een aanspreekpersoon bij wie de mantelzorger terechtkan met vragen in plaats van tien keer te worden doorverwezen.

Voorkom grote verschillen tussen gemeenten qua uitvoering van wetgeving rondom mantelzorg: meer uniformiteit.

Mantelzorg

Eind oktober startte MantelzorgNL de petitie samen met Alzheimer Nederland, AMVN, Ieder(in), Landelijke Platform Odense huizen, LOC, Mantelzorgelijk, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM, SOMNL).

Politieke handtekeningen

In aanloop naar de verkiezingen zetten ook tien politieke partijen een handtekening onder de petitie: BVNL, CDA, ChristenUnie, D66, Denk, NSC, Partij voor de Dieren, PVV, SGP en SP. Gevolgd door vier sociale partners: CNV, FNV, VCP en VNO NCOW. Met deze maatschappelijk brede en politieke steun willen de initiatiefnemers samen met Kamerleden realiseren dat de regeldruk voor mantelzorgers wordt verminderd.