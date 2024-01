Ruim 400 zorgmedewerkers krijgen compensatie langdurige covid

Van de 806 zorgmedewerkers met langdurige covid die in 2023 een aanvraag hebben ingediend voor financiële ondersteuning, zijn er zo’n 425 toegekend, schrijft demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg) aan de Tweede Kamer. Dat is veel minder dan de 1000 zorgmedewerkers die naar verwachting de 15.000 euro van het ministerie van VWS zouden aanvragen. Helder gaat bekijken of de regeling, voor dezelfde doelgroep en onder dezelfde voorwaarden, later dit jaar nog een keer kan worden opengesteld.

“Ik heb nadrukkelijk het doel om de financiële ondersteuning uit te keren aan alle zorgmedewerkers die vallen binnen de afgebakende doelgroep”, schrijft Helder aan de Tweede Kamer.

Voorwaarden

Ongeveer 340 aanvragen zijn afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. Zij pasten niet in de doelgroep waarvoor de regeling is opgezet. Die was bedoeld voor zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf (maart tot en met juni 2020) ziek werden en klachten bleven houden. Veertig aanvragen moeten nog worden beoordeeld, 37 aanvragers hebben zich na het sluiten van de aanvraagtermijn gemeld.

“Het daadwerkelijk aantal toekenningen aan zorgmedewerkers ligt daarmee fors lager dan vooraf ingeschat”, schrijft Helder. Mogelijk is te ruim geschat, of is een deel van de zorgmedewerkers dat “mogelijk in aanmerking komt” niet tijdig bereikt.

Wijzigingsvoorstel

De fractie van GroenLinks-PvdA wil dat er ook dit jaar geld wordt uitgetrokken voor zorgmedewerkers die tijdens hun werk covid hebben gekregen en die kampen met langdurige covid. GL-PvdA-Kamerlid Julian Bushoff wil daarnaast dat de regeling ook geldt voor zorgmedewerkers die tussen juli 2020 en januari 2021 ziek zijn geworden. Hij heeft hiertoe dinsdagavond een wijzigingsvoorstel op de VWS-begroting ingediend.

Klap in het gezicht

FNV is “verbijsterd over en enorm geschrokken van de grote hoeveelheid afwijzingen”, laat vicevoorzitter Kitty Jong weten. De vakbond had al gewaarschuwd voor een “te strenge, onredelijke en oneerlijke regeling” en dat is volgens Jong precies wat er nu is gebeurd. “Zorghelden die in de frontlinie hebben gestaan hebben in plaats van een beetje compensatie een klap in hun gezicht gekregen.”

De vakbond roept de Tweede Kamer op om het demissionaire kabinet te corrigeren. “De motie van Bushoff is een stap in de goede richting, maar er is meer nodig”, aldus de vicevoorzitter.

De Tweede Kamer behandelt woensdag en donderdag de begroting van VWS. (ANP)