Ruim 500 handtekeningen voor vaccinatiecampagne achterstandswijk

Een petitie voor het starten van vaccinatiecampagnes die zijn gericht op mensen in achterstandswijken is in minder dan een week 529 keer ondertekend. De initiatiefnemers, de Rotterdamse huisarts Shakib Sana en Robin Peeters, internist in het Erasmus MC, maken zich zorgen over de lage vaccinatiepercentages in de wijken met kwetsbare mensen.