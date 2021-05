Ruim 5500 nieuwe besmettingen, maar cijfers beïnvloed door storing

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 46.673 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 6668 bevestigde besmettingen per dag. Het weekgemiddelde was de afgelopen veertien dagen niet zo laag, wat mogelijk wordt veroorzaakt door de storing. Het aantal besmettingen op zaterdag is bijgesteld naar 5819, ook deze cijfers zijn lager door de storing.

Amsterdam telde met 381 de meeste positieve tests. Rotterdam volgt, daar kregen 266 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Den Haag werden 193 besmettingen vastgesteld en in Nijmegen waren het er 124.

Het aantal gemelde sterfgevallen bedroeg het afgelopen etmaal drie. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 123 sterfgevallen, wat neerkomt op bijna 18 per dag. (ANP)