Ruim 6500 mensen melden zich als reserve voor zorg

Op korte termijn zijn 6518 mensen bereid om bij te springen in de zorg. Ze vormen vooralsnog de reserve die het kabinet aan het opbouwen is om zorgpersoneel te kunnen ondersteunen bij de derde coronagolf en daarna.

Dat staat in een brief van minister Van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Ze heeft de inventarisatie gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer, die unaniem een motie hiertoe aannam van PVV en CDA. De Kamer wil daarmee inspelen op de personeelskrapte in zorginstellingen, die onder druk staan in de coronacrisis. Het reservepersoneel moet in de toekomst kunnen inspringen bij een pandemie, ramp of terreuraanslag.

Van de 6518 mensen hebben er 2643 een medische achtergrond, 1049 zijn zorgstudent, 2317 hebben geen zorgachtergrond, maar willen tijdelijk helpen. De rest heeft ook geen zorgachtergrond, maar overweegt in de zorg te werken. Een kwart tot een derde van degenen met een medische achtergrond heeft meer dan twintig uur per week tijd. Meer tijd is er bij mensen zonder zorgachtergrond: 60 procent meer dan een halve week.

Van de totale reserve zijn 1921 mensen al voorgesteld aan een zorginstelling, maar ze wachten nog op een reactie. Er volgen nog meer acties om de reserve uit te bouwen, via Extra Handen voor de Zorg. (ANP)