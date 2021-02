Ruim 800 middelen tegen Covid-19 in ontwikkeling

In de hele wereld is afgelopen jaar ruim achthonderd keer begonnen met een onderzoek naar een vaccin of een medicijn specifiek tegen Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Daaronder zijn de drie vaccins en nog twee medicijnen die inmiddels door het geneesmiddelenagentschap EMA voor Europa zijn goedgekeurd.

Dat telde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) in Den Haag, die een MedicijnMonitor bijhoudt. “Als er maar 10 procent van slaagt, dan zouden we de hele wereld waarschijnlijk kunnen helpen”, aldus VIG-directeur Gerard Schouw. Al bestaande middelen waarvan werd nagegaan of ze misschien iets tegen Covid konden betekenen, zijn niet meegenomen in de monitor.

Veerkracht en relevantie

Bijna een jaar geleden werd de eerste Nederlander positief getest op het coronavirus, maar op dat moment waren er wereldwijd al 67 vaccins en medicijnen in ontwikkeling. Dat is nu dus twaalf keer zoveel. “De feiten in deze monitor illustreren de veerkracht en relevantie van de geneesmiddelensector, juist in crisisperiodes”, zegt Schouw.

Gestage successen

De onderzoeken naar de bestrijding van corona komen bovenop die naar 18.000 andere medicijnen. Wetenschappers doen op dit moment ook onderzoek naar wel honderd middelen tegen alzheimer, dat door de vergrijzing toeneemt. De zo gevreesde ziekte is nog steeds amper te bestrijden. Maar Schouw wijst op andere, gestage successen: “De overlevingskans bij kanker, een ziekte die jaarlijks ruim 100.000 Nederlanders treft, stijgt jaarlijks met 1 procent.”

‘Levensbelang’

Wel moet de toegang van patiënten tot medicijnen sneller worden geregeld, aldus Schouw. “Daarom gaan we in gesprek met overheden en artsen, om de toegang te versnellen. Dat is voor sommige patiënten letterlijk van levensbelang.” (ANP)