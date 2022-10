Ruim 90.000 handtekeningen voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen

Een petitie van ReumaNederland waarin opgeroepen wordt om medicijnen in gebruiksvriendelijke verpakkingen te leveren is 91.500 keer ondertekend. De handtekeningen zijn aangeboden aan het ministerie van VWS en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Gebruiksvriendelijke verpakkingen zijn van belang voor mensen met met reuma, maar ook voor mensen met aandoeningen aan zenuwen, spieren en hersenen zoals MS, ALS of Parkinson. Uit eerder onderzoek van ReumaNederland blijkt dat 64 procent van de patiënten iedere dag veel pijn en moeite ervaart om de pilstrips, potjes en injecties zelf te openen. Vaak moeten daar gevaarlijke hulpmiddelen als scharen en messen aan te pas komen, of zelfs de hulp van iemand anders. Nederland telt alleen al 2 miljoen mensen met reuma. Het merendeel gebruikt daarvoor dagelijks medicijnen.

Jan-Willem Förch, algemeen directeur van ReumaNederland: “Met deze petitie roepen we Den Haag op om eindelijk met een actieplan te komen. Wij vinden het onacceptabel dat je als patiënt niet zelf je medicijnen kunt openen. Alleen maar omdat bij de ontwikkeling van de verpakking niet wordt getest of mensen met een beperkte handfunctie deze ook kunnen openen. Ondanks al onze eerdere inspanningen en zelfs een motie in de Tweede Kamer dat meer naar de gebruiksvriendelijkheid van medicijnverpakkingen gekeken moet worden, is er wat ons betreft te weinig gebeurd. Het is tijd voor actie.”

In november wordt de petitie ook nog aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer.