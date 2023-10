Ruim een derde ggz schrijft rode cijfers

Eén op de drie ggz-organisaties is vorig jaar in de rode cijfers gekomen. Dat komt vooral door stijgende personeelskosten door de krapte op de arbeidsmarkt, een hoog ziekteverzuim en fiks hogere kosten voor energie.

Dat schrijft Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs na analyse van de jaarcijfers over 2022. Het aantal verliesgevende organisaties is daarmee verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Toen maakte de sector 213 miljoen euro winst en vorig jaar was dat 66 miljoen euro.

De kleinste organisaties (omzet tot 10 miljoen euro) blijken het meest rendabel. De grootste ggz-organisaties hebben het moeilijk: daar daalde de resultaatratio van 4,4 procent naar 0,7 procent. De sterkst stijgende kosten waren die voor PNIL: een toename van 20 procent.

Oplopende kosten

Bestuurder Ruud Plu van Intrakoop: “De grote middengroep én de allergrootste ggz-organisaties krijgen het dit jaar met opnieuw oplopende kosten door inflatie en een extra loonsverhoging van 10 procent nog steviger voor de kiezen. Weliswaar zijn op sectorniveau de vermogens- en liquiditeitsposities in 2022 niet aangetast, maar door weinig of geen rendement, is er ook geen geld beschikbaar voor innovatie, onderhoud en investeringen.”

Het verzuimpercentage in de ggz is vorig jaar opgelopen van 7,5 naar tot 8,1 procent. Dat is een van de redenen voor de gestegen loonkosten, zoals PNIL.