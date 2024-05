Ruim één op tien burgers mijdt zorg vanwege kosten

Afgelopen jaar heeft 11 procent van de burgers uit financiële overwegingen afgezien van ten minste één vorm van zorg, zoals doktersbezoek, medisch onderzoek, medische behandeling of medicatiegebruik. Hiermee zet de stijgende trend zich voort, blijkt uit de jaarlijkse peiling ‘Tevredenheid van burgers over zorg’.

Cropped shot of a woman holding a hot water bottle against her stomach on the sofa at home. *** Local Caption *** © Chanelle Malambo / peopleimages.com

Van 2016 tot 2020 daalde het percentage burgers dat zorg mijdt vanwege de kosten, maar sinds 2020 stijgt het weer. In 2022 was het percentage 8 procent, in 2023 11 procent. Daarmee is het terug op het niveau van 2017. In 2016, het eerste jaar dat dit gemeten werd, is het hoogste percentage vastgesteld: 16 procent.

Wachttijden

De cijfers over de tevredenheid over zorg van burgers komen uit een vragenlijstonderzoek via het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Daaruit blijkt ook onder meer dat de wachttijden voor medisch specialisten licht zijn gestegen. Zo’n 13 procent moest vorig jaar minstens twee maanden wachten op een afspraak.

Tijd van huisarts

Verder komt uit de peiling naar voren dat patiënten over het algemeen tevreden zijn met de manier waarop hun huisarts hen bejegent. Wel merken ze op dat de huisarts lang niet altijd genoeg de tijd neemt. Ruim de helft (55 procent) zegt dat dit altijd gebeurt, nog eens 37 procent dat dit soms het geval is. Een kleine minderheid kiest voor ‘soms’ of ‘nooit’.