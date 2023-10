Ruim twee op de drie huisartsen hebben patiëntenstop

Twee op de drie huisartsenpraktijken hanteren een gedeeltelijke of zelfs volledige patiëntenstop. Opvallend is dat het aantal huisartsen de afgelopen jaren weliswaar is gestegen, maar dat dit niet heeft geleid tot meer beschikbare plaatsen voor patiënten. Het is voor veel Nederlanders nu lastig om na een verhuizing of bij het pensioen van een huisarts een vervanger dichtbij huis te vinden. Dit blijkt uit een onderzoek van Independer onder 1.145 Nederlandse huisartsen.

Ruim de helft (50,5 procent) van alle ondervraagde huisartsenpraktijken accepteert momenteel alleen nieuwe patiënten onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld bij gezinsuitbreiding, gezinshereniging of samenwonen. Soms worden alleen patiënten uit een bepaalde postcode aangenomen. Bijna één vijfde (18,3 procent) van de huisartsen maakt zelfs helemaal geen uitzonderingen. Zij hebben een volledige patiëntenstop. Dit samen maakt dat ruim twee op de drie huisartsen alleen onder strikte voorwaarden of helemaal geen nieuwe patiënten meer aannemen.

Grootste huisartsentekort in Overijssel

De druk op huisartsenzorg is een landelijk probleem, al zijn er wel provinciale verschillen. Zo is het in Overijssel de grootste uitdaging om een nieuwe huisarts te vinden. In deze provincie geeft namelijk zelfs 79,9 procent van de praktijken aan een gedeeltelijke of volledige patiëntenstop te hebben. “Het is natuurlijk heel erg vervelend als je in je eigen buurt of zelfs eigen dorp geen huisarts kunt vinden. Wat veel mensen niet weten is dat dan jouw zorgverzekeraar je kan helpen. Die kun je bellen met het verzoek om voor jou in de nabije omgeving te gaan zoeken naar een huisarts”, aldus Independer zorgexpert Bas Knopperts.

Ook in Noord-Holland (76,5 procent) en in Zuid-Holland (74 procent) moeten veel praktijken de instroom van nieuwe patiënten beperken.

Kleine steden

De problemen lijken het grootst zijn in overwegend kleinstedelijke gebieden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld Deventer (80 procent) en Hilversum (91,6 procent).

Redenen patiëntenstop

Als reden voor de patiëntenstop noemen de huisartsen: dat er steeds meer taken door overheid en zorgverzekeraars op hun bordje worden ‘gegooid’. Ook vinden ze vergoedingen te laag om fatsoenlijk een praktijk te runnen. Daarnaast noemen ze de toegenomen werkdruk. Verder constateren ze dat er meer collega’s zijn die parttime zijn gaan werken of als zzp’er zonder eigen praktijk minder uren zijn gaan werken.

Chronisch zieken

Independer zorgexpert Bas Knopperts: “Het kan vooral voor chronisch zieken een groot probleem zijn als zij niet een huisarts in de buurt hebben. Denk bijvoorbeeld aan een diabetespatiënt, die zijn controles nodig heeft. Dus ga eerst zelf op tijd zoeken naar een huisarts in de buurt die nog ruimte heeft als je weet dat jouw huisarts met pensioen gaat. Datzelfde geldt natuurlijk bij een verhuizing. Maar als dat niet lukt, vraag dan aan de zorgverzekeraar om zogeheten zorgbemiddeling. Dan is de kans groter dat je op tijd een nieuwe dokter hebt”.

Welvarende gemeenten

De problemen zijn het minst groot in woongemeenten die vaak als welvarend worden gezien zoals Oegstgeest met ‘slechts’ 20 procent en Gooise Meren met ‘slechts’ 33 procent van de huisartsen die aangeven een gehele of gedeeltelijke patiëntenstop te hebben.