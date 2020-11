Ruimere regels voor euthanasie bij dementerenden

De regels voor euthanasie bij ernstig dementerenden worden ruimer, zegt voorzitter Jacob Kohnstamm van de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s). De beoordelingscriteria voor artsen in de zogeheten Euthanasiecode worden op vier punten aangepast.

“Artsen hoeven zich nu minder zorgen te maken dat zij met een euthanasie hun nek in een strop steken”, zegt Kohnstamm in de Volkskrant. “Ze hoeven minder bang te zijn voor justitie. Of voor de toetsingscommissie.”

Uitleggen

Een schriftelijke wilsverklaring van een patiënt hoeft volgens de nieuwe regels niet meer juridisch perfect in elkaar te zitten. Deze verklaring, waarin een patiënt zelf omschrijft onder welke omstandigheden hij euthanasie wil, is soms – onbedoeld – op meerdere manieren uit te leggen. Een arts krijgt nu meer ruimte om te interpreteren wat de patiënt heeft bedoeld.

Ook mag een arts volgens de nieuwe code aan een wilsonbekwame, dementerende patiënt vlak voor de euthanasie een slaapmiddel geven – bijvoorbeeld in de appelmoes of de koffie – als hij verwacht dat de patiënt agressief of onrustig wordt doordat hij niet begrijpt wat er gebeurt.

Handvaten arts

“Het is goed om het vast te leggen”, zegt Kohnstamm in de Volkskrant. “Maar je kunt dit niet standaard opschrijven. Je moet de arts handvaten geven. Wij gaan de bond van notarissen daarom adviseren om mensen daarnaast ook een handgeschreven verklaring te laten schrijven, waarin ze elementen opschrijven die het leven voor hen ondraaglijk en uitzichtloos zouden maken.”

De nieuwe criteria zijn gebaseerd op het arrest van de Hoge Raad in de zaak van verpleeghuisarts Marinou Arends. Ze was de eerste arts sinds de euthanasiewet die na een negatieve beoordeling van de toetsingscommissies werd vervolgd voor een euthanasie. (ANP)