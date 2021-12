Run op GGD: 1 miljoen telefoontjes voor prikafspraak

Ook donderdag houdt de drukte aan, aldus de organisatie. De GGD roept mensen op geduld te hebben. “Het landelijke callcenter van de GGD GHOR heeft te maken met een extreme piekbelasting waardoor het telefonisch maken van een prikafspraak moeilijk is.”

De GGD vraagt mensen opnieuw om hun prikafspraak online te maken. De organisatie noemt het “goed om te zien dat veel mensen een boosterprik willen krijgen. Maar we roepen opnieuw op om oudere familieleden, buren of kennissen te helpen met het maken van een online afspraak als ze zelf geen ervaring hebben met internet.” Momenteel kunnen alle zestigplussers een afspraak maken voor een boosterprik tegen het coronavirus, mits het langer dan drie maanden geleden is dat ze hun laatste prik kregen of een infectie met het virus doormaakten.

Lunchtijd en overmacht

Wie toch wil bellen voor het maken of wijzigen van een afspraak, kan dat het best tijdens lunchtijd doen. Dan is het minder druk op de afsprakenlijn, aldus de GGD. “Maar ook dan staan mensen nog wel even in de wacht.” Druk niet op de herhaaltoets bij het bellen, want dat houdt de lijnen bezet, waarschuwt de organisatie verder.

De overmacht bij de callcenters heeft volgens de GGD mede te maken met het aantal werknemers dat de telefoonlijnen bemenst. Er worden “continu” nieuwe mensen aangenomen, stelt de organisatie, maar die hebben wel eerst een training nodig “die ook de nodige tijd in beslag neemt”.

Sinds woensdag kunnen zestigplussers die minimaal drie maanden geleden hun laatste coronaprik kregen of een infectie doormaakten een afspraak voor een oppepprik maken. Eerder gold nog een wachttijd van zes maanden. Woensdag riep de GGD ook al op om de afspraak bij voorkeur online te maken, vanwege drukte bij de telefoonlijn.