Rustig rond Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam riep bezoekers dinsdagmiddag op om ’s avonds niet naar het ziekenhuis te komen. De politie had het ziekenhuis getipt dat onruststokers van plan waren om te gaan rellen op het Zuidplein, het plein waar het Ikazia aan ligt.

Op basis van deze tip raadde het ziekenhuis bezoekers af kom te komen. “We kunnen en willen bezoek niet verbieden, maar moesten hen wel ontraden te komen”, legt de woordvoerder van het ziekenhuis uit. “De waarschuwing werd met veel begrip ontvangen en we kregen vooral veel steunbetuigingen.”

Rustig

Uiteindelijk was het dinsdagavond rustig op het plein. Verderop in de wijk, waar het al dagen onrustig is, waren wel weer voorgevallen. “Omdat de rellen dichtbij waren, vonden collega’s het afgelopen dagen niet prettig om na de avonddienst naar huis en dus de wijk in te moeten.”

Het past in het landelijke beeld van de rellen. Waar het dit weekend op veel plekken erg uit de hand liep, lijken de relschoppers zo langzamerhand uitgeraasd. “Rond elf uur concludeerden collega’s dat ons de rellen bespaard zijn gebleven”, vertelt de woordvoerder.

Bezoekers zijn dus weer van harte uitgenodigd om hun naasten te bezoeken. “Bezoekers ontraden om te komen is natuurlijk het laatste wat je wil. We hopen dat het ook niet meer hoeft en dat het klaar is met de onrust.”

Beveiliging

“We blijven wel in opperste staat van paraatheid en houden nauw contact met de politie.” Het ziekenhuis heeft, net als andere ziekenhuizen, naar aanleiding van deze week geen extra beveiliging aangenomen. Dat hebben de meeste ziekenhuizen afgelopen maanden al moeten doen, om korte corona-lontjes te de-escaleren. Dinsdagavond waren er overigens wel drie extra beveiligers in het ziekenhuis.