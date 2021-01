Nederlandse ziekenhuizen geraakt door coronarellen

De aanval op het Medisch Spectrum Twente in Enschede heeft veel emoties los gemaakt in de ziekenhuizen in het hele land. Ziekenhuizen zien echter geen aanleiding om extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Een aantal ziekenhuizen heeft al eerder de beveiliging verstevigd.

De schrikt zit er goed in bij de ziekenhuismedewerkers, na de berichten van de rellen dit weekend. Persvoorlichters die hun woorden normaal gesproken zorgvuldig kiezen, uiten zich maandag in krachttermen. “We zijn er wel een beetje klaar mee, met al dat geweld. We moeten het toch echt samen doen”, stelt een van hen.

Korte lontjes

Ziekenhuizen hebben al langer te maken met corona-agressie. In oktober nam Carla van de Wiel, directievoorzitter van het HagaZiekenhuis, al een filmpje op waarin ze uitlegt welke maatregelen het ziekenhuis vanwege de pandemie moet nemen. En ook dat ze extra beveiligers heeft moeten aannemen tegen de ‘korte lontjes’ van bezoekers. Dit weekend waren er ook rellen in Den Haag.

Extra alert

In een reactie op de rellen rondom het MST schrijft Van de Wiel: “Een veilige omgeving voor medewerkers en patiënten staat altijd voorop. Alles wat dat in gevaar brengt, wijzen we af en daar nemen we onze maatregelen voor. Door de gebeurtenis gisteren bij het Medisch Spectrum Twente is onze beveiliging extra alert. Ook hebben wij hele korte lijnen met Politie Haaglanden. Agressie en vernieling ziijn onacceptabel. Handen af van onze én alle zorgmedewerkers.”

Het HagaZiekenhuis heeft al een aantal maanden extra beveiligers. “Na eerdere situaties zijn de bezoektijden en het deurbeleid aangepast. De bezoektijden zijn verplaatst van ’s avonds naar overdag. Ook sluit vanaf 20.00 uur de hoofdingang en kunnen mensen alleen nog binnenkomen na aanbellen en contact met de beveiliging.”

Catharina Ziekenhuis

Ook in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven hebben de rellen van afgelopen weekend indruk gemaakt. Bestuursvoorzitter Nardo van der Meer schrijft op zijn Linkedin: “Met ongeloof heb ik gisteravond zitten kijken en luisteren naar de berichten over deze rellen. Ook in ‘mijn’ stad Eindhoven. En dan te weten dat mijn honderden Catharina-collega’s dag en nacht klaarstaan om ALLE patiënten te behandelen en ook om te voorkomen dat we een derde golf ingaan. Ik kan het hier in mijn ziekenhuis niet uitleggen, mensen. Gewoon onaanvaardbaar dit gedrag! Als we er de komende drie weken niet alles aan gaan doen om de derde golf te voorkomen dan raakt dat niet alleen de mensen met covid maar juist ook de mensen zonder covid die ziekenhuiszorg heel hard nodig hebben. En dat kan iedereen dus raken!”

Het ziekenhuis heeft besloten op dit moment geen extra beveiliging in te zetten. “We hebben altijd al beveiligers in het ziekenhuis gehad. Twee tot drie maanden geleden kregen we te maken met meer agressie rondom de bezoektijden. Toen hebben we besloten de beveiligers zichtbaarder te maken in het ziekenhuis en in het bijzonder in de centrale hal. Daar kunnen ze bezoekers en patiënten op onze maatregelen wijzen zoals het verplicht dragen van een mondkapje, desinfecteren en aangepaste bezoekregelingen. Als daar discussies ontstaan, kunnen ze die in de centrale hal al afvangen.”

Het Catharina Ziekenhuis ligt niet in het centrum van de stad zoals het MST, maar in de wijk Woensel. Op het terrein van het ziekenhuis staat ook een politiebureau. In het geval van rellen kan de politie snel ter plaatse zijn.

Het was dit weekend wel druk op de spoedeisende hulp in het Catharina. Er zijn enkele Eindhovense relschoppers op de SEH binnengebracht, maar ook meer coronapatiënten dan normaal. De rellen in de stad waren dus niet de enige reden voor de SEH-drukte.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, waar het ook onrustig was dit weekend, is besloten de komende dagen een extra externe beveiliger in te zetten op de spoedeisende hulp van de Elisabeth-locatie. De deuren van de SEH op beide locaties gaan voorlopig dicht, zodat patiënten eerst langs de beveiliger moeten. “Dit is niet omdat we rellen verwachten”, benadrukt de woordvoerder. “Het is vooral om onze medewerkers een veilig gevoel te geven.”

Het ETZ had al een paar maanden aangescherpte maatregelen, zoals bezoekerspasjes voor bezoekers van de verpleegafdeling en beveiligers bij de ingang naar de intensive care. “De aanwezigheid van de beveiligers zorgt ervoor dat de omgang in het ziekenhuis gemoedelijk verloopt.”

“Natuurlijk hadden wij het ook anders gewild”, zegt de woordvoerder. “Het liefst wil je dat het ziekenhuis een open gebouw is waar iedereen die zorg nodig heeft kan binnenlopen. Dit soort rellen zijn onaangenaam en staan in schrik contrast met het respect dat ze zorg dit voorjaar kreeg.”

Erasmus MC

“Het Erasmus MC heeft gelukkig nog niet te maken gehad met een boze menigte, zoals MST dat afgelopen zondag heeft meegemaakt”, laat de woordvoerder van het Rotterdamse ziekenhuis weten. “Het Erasmus MC heeft veel beveiligingsbeambten die er alles aan doen om het Erasmus MC en de medewerkers te beschermen. Er wordt bovendien erg goed samengewerkt met de politie Rotterdam-Rijnmond. Mocht zich een dergelijk incident voordoen, dan wordt uiteraard de politie ingeschakeld.”