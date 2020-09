Rutte: aantal ‘zorgelijke’ regio’s lijkt deze week te verdubbelen

Volgens Rutte kunnen we “ervan uitgaan” dat er deze week acht nieuwe regio’s in de categorie ‘zorgelijk’ belanden, als je naar de ontwikkeling van de besmettingscijfers kijkt. Het kabinet is samen met de regio’s “druk bezig” om een tweede lockdown te voorkomen. Of dat betekent dat er nieuwe maatregelen op komst zijn en waar, zei Rutte niet. Het ministerie van Volksgezondheid is in gesprek met regio’s waar de cijfers oplopen, maar wil nog niet zeggen met welke.

Op het zogenoemde coronadashboard is te zien dat er in negen veiligheidsregio’s te veel besmettingen zijn, naast de zes regio’s waar vorige week maatregelen werden afgekondigd. De alarmbellen voor een regio gaan af als er meer dan 7 positief geteste mensen per 100.000 inwoners zijn.

Het gaat om Groningen (14,5), Flevoland (9,5), Zaanstreek-Waterland (11,2), Gooi en Vechtstreek (14,4), Gelderland-Midden (11,5), Gelderland-Zuid (12,5), Brabant-Noord (11,5), Midden- en West-Brabant (8,9), Brabant-Zuidoost (11,5).

Rutte erkende wel dat de inperking van de openingstijden in de horeca, die afgelopen vrijdag voor zes regio’s werd afgekondigd, niet genoeg zal zijn om de tweede golf tegen te gaan.

Het kabinet wil ook weer op gezette momenten gaan communiceren over de crisis en de maatregelen die worden getroffen. De regelmatige persconferenties werden in de zomer afgeschaald, toen het aantal besmettingen fors afnam. (ANP)