Rutte: corona bezig met een gevaarlijke opmars

Het coronavirus is bezig met een “gevaarlijke opmars”. Dat zei premier Mark Rutte donderdagavond tijdens een ingelaste persconferentie met minister Hugo de Jonge over de coronacrisis.

Het aantal besmettingen loopt sinds de versoepeling van de coronamaatregelen van 1 juli weer snel op. De afgelopen week kwamen er 2588 nieuwe besmettingen bij, de week daarvoor waren dat er 1329. Donderdag werden er 601 nieuwe gevallen op een dag gemeld.

Rutte riep op om de coronaregels in acht te nemen, zoals 1,5 meter afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

Hij riep jongeren op als ze weten dat ze zich de afgelopen tijd niet aan deze regels hebben gehouden, weg te blijven van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Verder riep hij toeristen uit binnen-en buitenland op, mede namens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, weg te blijven van drukke plekken in de hoofdstad.

Minister Hugo de Jonge van VWS voegde hieraan toe dat het aantal lokale uitbraken van het coronavirus nog verder is gestegen. Inmiddels zijn er 259 zogenoemde clusters, aldus de Jonge. Het RIVM sprak dinsdag nog over 242 clusters. Vorige week waren het er 133 en de week daarvoor 96.

Bij zo’n cluster kunnen minstens drie coronagevallen met elkaar in verband worden gebracht, maar er zit ook een groep van 37 patiënten tussen. In iets meer dan de helft van die brandhaarden zijn mensen thuis ziek geworden. “De meeste andere besmettingen zijn het gevolg van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding zoals horeca of sportclubs”, aldus het RIVM. (ANP)