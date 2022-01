Rutte: Kuipers en Helder moeten snel bureaucratie verlagen

De VWS-ministers Kuipers en Helder moeten van premier Rutte de komende regeerperiode de regels en bureaucratie in de zorg fors verminderen: “Ze hebben het gezag in hun sector om dat realiseren”, aldus Rutte woensdag in de Tweede Kamer.

Dat gaf Rutte als antwoord op de wens van de grootste regeringsfractie VVD om de bureaucratie in de zorg omlaag te brengen. “Ik weet dat het vaker is gezegd”, aldus fractieleider Sophie Hermans, “maar regeldruk en bureaucratie moeten minder. Het moet nu echt gaan gebeuren.”

Bezuinigingen

De discussie ontstond tijdens het debat over bezuinigingen in de jeugdzorg en ouderenzorg. Voor deze sectoren trekt Rutte-IV respectievelijk 500 miljoen euro en 400 miljoen euro minder uit in de komende jaren. De premier noemde het “minder meer” en wees erop dat de uitgaven stijgen. Rutte wijzigt zijn voornemen niet, liet hij weten tijdens het debat over de regeringsverklaring: er komt geen geld bij voor jeugd- en ouderenzorg.

De meeste oppositiepartijen in de Kamer hebben het kabinet-Rutte IV gevraagd deze bezuinigingen terug te draaien. “Dit is asociaal en onverantwoord”, zei fractieleider Lilian Marijnissen van de SP over het aanpassen van de personele bezettingsnorm in de ouderenzorg. Gisteren zei Hermans dat bij het opstellen van het coalitieakkoord is gekeken naar “de toekomstbestendigheid van de zorg”. Ook zij merkte op dat er de komende regeerperiode meer wordt gespendeerd aan zorg: “Daarin maken we keuzes, juist om die zorg overeind te houden.”

Meer passende zorg

Rutte vermoedt dat het personeelstekort in de ouderenzorg kan worden verminderd door “innovatie, techniek, meer passende zorg en meer inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Dan kan een deel van de ouderen misschien langer thuis wonen, eventueel met meer intensieve zorg. “

Rutte en Hermans vragen zich af of alle jeugdzorg wel nodig is. “Onze opdracht is: hoe kunnen we dat afremmen of anders vormgeven?”, meende Hermans. Rutte sprak over een “onhoudbaar probleem dat groeit en groeit en groeit. We moeten ons afvragen: zijn dingen anders te organiseren? Dat geldt ook voor de ouderenzorg.”