Rutte: medisch oordeel basis voor advies mondkapjes ouderenzorg

De richtlijn voor medewerkers in de ouderenzorg om geen medische mondkapjes te gebruiken bij ‘vluchtige contacten’, was gebaseerd op een medische beoordeling en niet op de schaarste aan mondkapjes die er toen was. Dat benadrukt premier Mark Rutte tegenover een verontwaardigde en geïrriteerde oppositie tijdens het coronadebat dinsdag. De hele oppositie snapt niet dat het RIVM deze richtlijn uit het voorjaar opeens stilletjes wijzigde op 17 augustus.

Volgens de premier is de richtlijn gewijzigd, omdat het RIVM onduidelijkheid wilde wegnemen tussen twee richtlijnen. Die zijn toen gelijkgetrokken met elkaar, aldus Rutte. Hij zei dat RIVM-directeur Jaap van Dissel inmiddels heeft toegegeven dat het beter zou zijn geweest als de aanpassing duidelijker was gemeld.

Opheldering

Maar is het nu zo dat zorgmedewerkers en patiënten, tot het moment van de aanpassing, toch niet veilig waren, vroeg onder anderen PvdA-leider Lodewijk Asscher. “Het virus is niet veranderd, maar de richtlijn wel. Het is belangrijk dat de betrokken zorgmedewerkers precies weten hoe het zit”, zei Asscher.

De oppositie wil weten welk wetenschappelijk onderzoek er ten grondslag lag aan de eerste richtlijn van het RIVM over de beschermingsmiddelen voor de verpleeghuizen. Daar raakten uiteindelijk duizenden patiënten besmet, van wie er velen overleden.

De Kamer heeft vele keren tijdens debatten opheldering gevraagd over de situatie in de verpleeghuizen en de beschermingsmiddelen die er niet waren. ChristenUnie wilde ook weten of de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie hierin meegenomen zijn. Hierop moest Rutte het antwoord schuldig blijven. Hij zei erop terug te komen.

Samenloop met schaarste

Volgens Rutte was er wel “een samenloop met de schaarste”. Zo gaf het RIVM aan dat verpleeghuizen de mondkapjes wel mochten gebruiken, maar als het niet hoefde, dan niet, zei Rutte. “Er was geen verbod.” De premier zei dat hij “geen aanleiding heeft dat het RIVM ons belazerde.”

Maar veel partijen nemen geen genoegen met Ruttes antwoorden. “Als er een fout wordt gemaakt, geef dat dan alsjeblieft toe. Zand erover, samen verder”, zei GroenLinks-voorman Jesse Klaver. “Maar als de premier zich zo blijft vastdraaien, heeft hij een probleem.” (ANP)