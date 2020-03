Rutte: ‘Risico’s coronavirus beperken voor kwetsbare groepen nu absolute prioriteit’

In Nederland is het nu absolute prioriteit om de risico’s van het coronavirus voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid zo klein mogelijk te houden. Dat zei premier Mark Rutte maandagavond in een televisietoespraak. Hij onderstreepte daarbij het belang om vast te blijven houden aan de kennis en ervaring van deskundigen.

Vanuit werkkamer in het Torentje drukte de premier iedereen op het hart om zijn gezonde verstand te gebruiken en daarbij te vertrouwen op de kennis en ervaring van deskundigen. Specifiek noemde hij Jaap van Dissel en zijn collega’s binnen en buiten het RIVM, virologen, intensive care-artsen en andere specialisten. “Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen.”

Maximale controle

In Nederland is gekozen voor het eerste scenario: maximale controle. Met deze aanpak zal de piek in het aantal besmettingen afgevlakt en uitgesmeerd worden over een langere periode. “Ook zorgt deze aanpak ervoor dat immuniteit opgebouwd wordt, en ervoor gezorgd wordt dat de zorg het aankan. Dit heeft als doel dat de verpleeghuizen, de thuiszorg en de intensivecare-afdelingen niet overbelast raken”, lichtte de premier maandagavond toe.

‘Geef hulpverleners vertrouwen en ruimte’

Aan het einde van zijn speech benadrukte Rutte nogmaals hoe belangrijk het nu is om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen, en ruimte en vertrouwen te geven aan diegenen die onder hectische omstandigheden bezig zijn met anderen te helpen. Hij sprak onder meer zijn dank uit naar verpleegkundigen en artsen in de ziekenhuizen en de ouderenzorg, huisartsen, ambulancepersoneel en GGD-medewerkers. (ANP/Skipr)