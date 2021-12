Ruud Dirkse in raad van toezicht Beweging 3.0

Ruud Dirkse is momenteel eigenaar van zorginnovatiebureau DAZ, een bureau dat is gespecialiseerd in sociale en technologische innovaties in de ouderenzorg. Verder is hij landelijk kartrekker voor DemenTalent, was hij campagneleider beroepstrots ouderenzorg en stond hij mede aan de wieg van de ontwikkeling van de verplaatsbare mantelzorgwoning. Hij is schrijver van vijf boeken over dementie en actief ouder worden. Dirkse heeft negen jaar ervaring als toezichthouder in de ouderenzorg.

Gesloten afdelingen

Eerder dit jaar vertelde hij in een interview met Tijdschrift voor Verzorgenden, vakblad voor verzorgenden in de vvt, dat gesloten afdelingen in zorginstellingen niet meer van deze tijd zijn en in principe allemaal open kunnen. “Met de juiste tools kunnen verzorgenden hun bewoners met dementie dingen aanleren, waardoor ze niet meer achter gesloten deuren hoeven te leven en veilig over straat kunnen”, zei Dirkse.