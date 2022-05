Rvb van SVRZ breidt uit naar twee bestuurders

De raad van bestuur van zorgorganisatie gaat per 1 september uitbreiden. Er komt een tweekoppig bestuur met naast huidige bestuurder Angela Bras ook Dennis de Rijke.

Dat meldt SVRZ op 25 mei. De reden voor het besluit is de flinke groei van de zorgorganisatie in de laatste jaren. Daardoor komt er meer verantwoordelijkheid bij één bestuurder te liggen. Dat SVRZ kwetsbaar, zo vindt de raad van toezicht van de Zeeuwse organisatie voor ouderenzorg. Om ook de toekomst flexibel tegemoet te treden, kiest de rvt ervoor om de rvb uit te breiden. De komende maanden worden de aandachtsgebieden verdeeld.

Ervaring

Er is gekozen voor Dennis de Rijke vanwege zijn ruime ervaring in de Zeeuwse zorg. Op dit moment is hij operationeel directeur bij ziekenhuis Adrz en directeur bij Scheldezoom Farmacie.

SVRZ, een grote Zeeuwse zorgorganisatie met zo’n zestig locaties voor ongeveer drieduizend cliënten, biedt alle vormen van ouderenzorg: van verpleeghuiszorg tot dagbehandeling en van revalidatie tot ZorgThuis en daarnaast ergotherapie en dagactiviteiten in een ontmoetingscentrum. Daarnaast is SVRZ expert in het begeleiden van mensen met complexe problematiek zoals Korsakov, Huntington en dementie op jonge leeftijd. Er werken zo’n 3700 medewerkers en 1500 vrijwilligers.