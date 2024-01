RvC van Centramed benoemt nieuwe commissarissen

Met de komst van Kruijthof en Zeggen bestaat de raad uit zes leden en is daarmee weer op volle sterkte.

Ziekenhuizen

Karen Kruijthof (1967) heeft geneeskunde en bestuurskunde gestudeerd en is gepromoveerd op onderzoek naar de zeggenschap van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. Na twee jaar klinische praktijk bekleedde ze in diverse ziekenhuizen beleids- en managementfuncties. Als lid van de raad van bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis is ze intensief betrokken geweest bij de fusie tussen dit Rotterdamse ziekenhuis en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis, wat leidde tot haar functie als bestuurder van de fusiecombinatie Franciscus Gasthuis & Vlietland. Begin 2019 werd Kruijthof benoemd tot lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Daarnaast is ze onder andere lid van de raad van commissarissen van Zorgpartners Midden-Holland, de Stichting BOLS (namens NFU) en de Stuurgroep Arbeidszaken NFU.

Riskmanagement

Amba Zeggen (1971) heeft wiskunde en actuariële wetenschappen gestudeerd en heeft meer dan twintig jaar ervaring in de financiële sector. Zeggen is partner bij Probability & Partners en verantwoordelijk voor de verzekeringsactiviteiten. Ze heeft ruime ervaring met riskmanagement voor verzekeraars vanuit verschillende rollen. Naast haar rol als consultant is Zeggen docent riskmanagement aan de UvA en het Actuariële Instituut en is zij lid van de raad van commissarissen van Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij N.V. en lid van de raad van commissarissen van Roeminck Insurance N.V. (Heineken captive).