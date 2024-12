RVS: geef gezonde supermarkt een bonus

Het huidige overheidsbeleid voor een gezonde voedselomgeving is onvoldoende. Bij ongewijzigd beleid stijgt het percentage overgewicht door van 50 procent nu naar 64 procent in 2050. Om het tij te keren adviseert de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) supermarkten die een betere voeding voor burgers stimuleren een financiële bonus te geven.

© Adene Sanchez / Getty Images / iStock (Symbolbild mit Fotomodell)

De Raad overhandigt het advies ‘Gezond in de bonus’ maandag 16 december aan staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport, Vincent Karremans.

Overgewicht: 13.000 vermijdbare doden

Ongezond eten en drinken is na roken de belangrijkste vermijdbare oorzaak van sterfte en verloren gezonde levensjaren. Volgens het RIVM leidt ongezonde voeding tot ongeveer 13.000 doden per jaar. Het kost de samenleving jaarlijks ruim 6 miljard euro aan vermijdbare zorguitgaven. Ongezond eten en drinken draagt bij aan de huidige, snelle toename van obesitas in Nederland. Waar in 2023 al 50 procent van de bevolking overgewicht had, verwacht het RIVM dat dit in 2050 64 procent zal zijn. Er komen dus meer mensen bij met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, kanker en diabetes.

Bonus gezonde supermarkt

De Raad vindt de bedreiging voor de volksgezondheid zo serieus, dat hij een dringende oproep doet aan het ministerie van VWS: geef supermarktconcerns een financiële prikkel om meer gezond voedsel te verkopen. Momenteel valt 79 procent van het huidige voedselaanbod in supermarkten buiten de Schijf van Vijf. Doordat mensen zo’n twee derde van hun voeding in de supermarkt kopen, hebben supermarkten een spilfunctie in de voedselketen. De Raad adviseert om supermarkten die veel gezond voedsel verkopen te belonen. Supermarkten die veel ongezond voedsel verkopen zou juist moeten worden beboet. Als supermarkten gezonde producten een prominente plaats in de schappen geven, stimuleren zij consumenten om gezondere producten te kiezen en fabrikanten om gezondere producten op de markt te brengen.

Bonus-malussysteem

De vormgeving van een dergelijk wettelijk verankerd bonus-malussysteem vraagt om zorgvuldigheid. Ook in de afstemming op ander, al bestaand beleid om breed te investeren in volksgezondheid. De Raad adviseert het ministerie van VWS hiervoor een commissie in te stellen. Bestaande uit onder andere juristen, economen en retail-experts. Het benutten van de positie en kennis over consumentengedrag van supermarkten is cruciaal voor het daadwerkelijk bereiken van meer verkoop van gezonde voeding.

Wat is gezond?

Om de verkoop van gezond voedsel te kunnen stimuleren, moet er één maat komen voor de gezondheid van de voedselproducten. De Raad stelt voor dat een commissie van deskundigen hierover adviseert. Rapporteren over de verkoop van gezond voedsel gebeurt al, maar via verschillende maten en niet structureel. Zo presenteerde één supermarktketen jaarcijfers over de omzet die afkomstig is van de Schijf van Vijf-producten. Een andere supermarkt berekent de zogeheten Health Living Sales (HLS), wat weergeeft welk percentage van de verkoop bestaat uit eigenmerkproducten met een Nutri-Score A of B. Eén maat en structurele rapportage is echter noodzakelijk om financiële prikkels en daarmee een gezondere voedselomgeving mogelijk te maken.

Ook fastfood en cateringondernemingen

Ook de uitvoering van dit systeem vraagt uiteindelijk zorgvuldigheid. Voer het systeem in fases, al lerende in, adviseert de Raad. En breid het vervolgens uit tot alle verkopers van voedingsproducten. Dus ook fastfood-, horeca- en cateringondernemingen. Om zo álle consumenten gezonder te laten kiezen en de expertise en positie van alle partijen hiervoor maximaal in te zetten.

Lees ook het interview met RVS-lid Pieter Hilhorst op Zorgvisie: ‘Benut expertise supermarkt voor stimuleren gezonde voeding’