Canoy vindt CBP-blik op berekening preventie onjuist

Een klassieke fout, stelt de bijzonder hoogleraar gezondheidseconomie en columnist van Zorgvisie in het FD. Het CPB laat in de recente studie ‘Economisch perspectief op gezondheid en preventie’ zien dat preventie mooi is, maar niet leidt tot een daling van zorgkosten. Het idee is dat mensen die door een gezonde leefstijl langer leven, de samenleving ook meer kosten. Rokers gaan eerder dood en betalen uw pensioen.

Stille preventie

Canoy stelt een andere kijk op preventie voor door het verbeteren van randcondities, zoals investeren in bestaanszekerheid. Hij noemt dat ‘stille preventie’ omdat het niet gericht is op het verhinderen van een specifieke aandoening of omstandigheid. “Het verbeteren van randvoorwaarden verlaagt de kans dat mensen in ongunstige situaties terechtkomen, die gepaard gaan met maatschappelijke kosten. Stille preventie is daarmee niet alleen effectief maar ook kosteneffectief”, aldus Canoy.

Niet onschuldig

Canoy noemt het geen onschuldige vergissing van het CPB. “Het ministerie van Financiën schiet direct in de orthodoxie als een CPB-stempeltje ontbreekt, waardoor preventie al snel in het hoekje komt van maatregelen die geld kosten. Een gemiste kans voor het CPB om dat misleidende beeld recht te zetten.”