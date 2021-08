RvS: kabinet moet coronamaatregelen beter uitleggen

Het kabinet moet beter uitleggen op basis van welke criteria de komende tijd coronamaatregelen worden verlengd of versoepeld. Dat stelt de afdeling Advisering van de Raad van State in een advies over de verlenging van de wet waarop de huidige coronamaatregelen zijn gebaseerd.

Het kabinet wil de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm), zoals de wet formeel heet, tot 1 december verlengen. De RvS vindt dat de regering “terecht tot het oordeel komt dat het overgrote deel van de Twm op dit moment nog niet kan worden gemist”.

Risiconiveaus

Het kabinet baseert zich op adviezen van de experts in het Outbreak Management Team. Dat koppelt de coronamaatregelen aan drie risiconiveaus: zorgelijk, waakzaam en een situatie waarin het virus blijvend onder controle is.

Moeilijk voorspellen

In de eerste twee situaties is de Twm nog nodig, aldus het kabinet, maar de RvS merkt op dat het moeilijk te voorspellen is wanneer het virus ‘blijvend onder controle’ is. Het zou kunnen dat dat nog een flinke tijd duurt, terwijl al eerder kan worden geoordeeld dat de wet niet meer “noodzakelijk en evenredig is”. Het kabinet moet beter uitleggen hoe het die afweging maakt, vindt de RvS.

Waarschuwing

Als voorbeeld van het “grillige verloop” van de crisis wijst de RvS op de versoepelingen die in juni werden doorgevoerd, maar al snel moesten worden teruggedraaid toen het aantal besmettingen weer snel opliep. De RvS snapt dat er een “zeer begrijpelijke wens” is om de samenleving te openen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor te snelle versoepelingen.

Geloofwaardigheid

“Naast maatschappelijke teleurstelling” is er een risico dat “de geloofwaardigheid en effectiviteit” van de wet en de maatregelen worden aangetast. “In dat licht bezien moet steeds worden afgewogen” of een “trager en geleidelijker tempo van versoepelingen niet de voorkeur verdient”. (ANP)