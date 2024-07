’s Heeren Loo controleert zzp’ers op diploma’s

’s Heeren Loo controleert alle freelance zorgverleners op diploma’s en kwalificaties na signalen van fraude. Een groep anonieme zorgprofessionals waarschuwde in januari voor mogelijke diploma-fraude, waarna de organisatie besloot tot deze grootschalige controle, meldt NOS .

Regiodirecteur Bas Jansen legt uit dat elke zzp’er moet inloggen bij DUO om diploma’s te verifiëren. Van de duizend gecontroleerde krachten weigerden twee medewerking, waarop hun samenwerking werd beëindigd vanwege een zerotolerancebeleid.

Een recent rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Onderwijsinspectie onderstreept de zorgen over fraude in de zorgsector en de toegankelijkheid voor criminelen. Vaak komen mensen met valse diploma’s via bemiddelingsbureaus binnen.

Strenge controles

Daarom vertrouwt ’s Heeren Loo niet langer op deze bureaus voor screening en voert de zorginstelling zelf de controles uit. Jansen benadrukt dat ook bemiddelingsbureaus aan strenge controles worden onderworpen en dat de samenwerking stopt als ze niet voldoen.

Het vinden van gekwalificeerd personeel is lastig, erkent Jansen, en abrupt afscheid nemen van zelfstandigen kan de kwaliteit van zorg onder druk zetten. Het vereist aanzienlijke inspanningen om vervangend personeel te vinden, maar de zorginstelling acht de maatregelen noodzakelijk om de zorgkwaliteit en veiligheid te waarborgen.