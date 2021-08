’s Heeren Loo maakt sneller en goedkoper aangepast schoeisel dankzij 3D-printer

Het project met de geprinte leesten is afkomstig uit het Living Lab op het woonzorgpark in Ermelo. Die dagbestedingslocatie is gericht op technologie en innovatie in de zorg, waar samen met cliënten oplossingen voor vraagstukken van medewerkers of cliënten worden gezocht en getest.

Neusclips en mondkapjesstrips

Sinds een jaar onderzoekt het Living Lab de mogelijkheden van de 3D-printer. In coronatijd leverde dat al een aantal toepassingen op, zoals neusclips om een mondkapje te dragen zonder dat een bril beslaat en strips om een mondkapje achter het hoofd vast te maken.

Besparingen

Daar is sinds kort de mogelijkheid om leesten te printen bijgekomen, in samenwerking met de orthopedisch schoenmakerij van ’s Heeren Loo. De technologie maakt het sneller en goedkoper om schoenen op maat te maken voor cliënten die moeite hebben met lopen. In plaats van in ruim een week, zijn de leesten nu in twee dagen klaar. De kosten lopen terug van 110 à 130 euro naar 70 à 85 euro. Het is de bedoeling dat de cliënten in het Living Lab steeds zelfstandiger het printwerk uitvoeren, als onderdeel van hun dagbesteding.

Steunzolen en andere mogelijkheden

De eerste voeten zijn op deze manier inmiddels van schoeisel voorzien. Het is de bedoeling om ruim honderd leesten per jaar uit de printer te halen. Daarmee kunnen ook cliënten buiten ’s Heeren Loo geholpen worden. De schoenmakerij en het Living Lab buigen zich nog over de mogelijkheden om steunzolen en andere delen van een orthopedische schoen te printen. Ook de mogelijkheden voor behandelingen zoals ergotherapie, worden onderzocht door bijvoorbeeld aangepaste bekers en bestek of rolstoelonderdelen te printen.