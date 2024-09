’s Heeren Loo-regiodirecteur wordt bestuurder Elver

Saskia Emmerik start per 18 november als de nieuwe bestuurder van Elver. Zij volgt hiermee Irma Harmelink op die na zeven jaar bij de gehandicaptenzorgorganisatie stopte.

Emmerik komt over van ’s Heeren Loo waar zij directeur Gelderland-Midden is. Eerder werkte zij als directeur bij Amarant. Zij is verder lid van de raad van commissarissen bij Het Houvast en voorzitter van de raad van commissarissen bij DeSeizoenen.

Gehoord

“Ik kijk er ontzettend naar uit om aan de slag te gaan bij Elver. Samen gaan we ervoor zorgen dat onze cliënten zich gehoord, gezien en ondersteund voelen in alles wat ze doen,” zegt Saskia. “Elver staat voor ‘elk verhaal telt,’ en ik vind het een voorrecht om een bijdrage te gaan leveren aan het behouden van bestaande verhalen en het laten tellen van nieuwe verhalen.”