De Wilde wordt per 1 december directeur van de nieuwe regio Oost en Geeuwenbrug. De Wilde kent de regio al goed. Zij is nu directeur van de regio Complexe zorg/Eikenhorst.

Emmerik gaat op dezelfde datum aan de slag als directeur van Gelderland Midden. Zij neemt in december het stokje over van de huidige directeur Anke Visserman, die met pensioen gaat. Eemerik is momenteel directeur van de regio Oost-Nederland.