‘s Heeren Loo stelt nieuwe regiodirecteur Apeldoorn aan

Jansen (49) was de afgelopen jaren werkzaam als manager in Isala, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor RVE Anesthesiologie, het pijncentrum en de OK-complexen van beide ziekenhuislocaties. Daarnaast was hij ad interim verantwoordelijk voor de RVE IC en Traumazorg. Eerder was hij bij Gelre ziekenhuizen manager zorg en bedrijfsvoering van diverse zorgeenheden.

Jansen volgde een opleiding tot IC-CC verpleegkundige bij Gelderse School, heeft zijn bachelor management in de zorg behaald en verder gestudeerd tot Master of Health Administration en Master of Science bij Tias Business School en de Universiteit van Tilburg.