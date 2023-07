Sabine Scheer nieuwe secretaris BoZ

Per 1 september start Sabine Scheer als secretaris van de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Zij volgt daarmee Johan van der Spek op. In de BoZ werken ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ en de VGN samen, met als doel gezamenlijke belangen te behartigen, beleid af te stemmen en informatie uit te wisselen.

Scheer zegt dat ze sterk gelooft in samenwerking op alle niveaus: “De kracht van de gezamenlijkheid is echt een meerwaarde om vooruit te komen. Samen bereik je meer. Door inhoudelijk met elkaar af te stemmen met een gezamenlijk doel voor ogen, is het vaak makkelijker vermeende belangentegenstellingen te overbruggen dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt.”

“De zorg staat onder druk en we moeten werken aan een toegankelijke, goede en betaalbare zorg”, aldus BoZ-voorzitter Bertine Lahuis: “Ik verwacht dat de BoZ de komende jaren meer dan ooit een inhoudelijke opdracht heeft in het verbinden van de vijf branchebelangen”.