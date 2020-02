Saffier verwelkomt twee nieuwe toezichthouders

De raad van toezicht van Saffier telt twee nieuwe leden in de personen van Monica Criellaard en Hans Waardenburg. Zij vervangen in deze rol respectievelijk Jolanda de Witte, die na één termijn verkiest niet herbenoemd te worden, en Paul van Wingaarden, die de maximale zittingstermijn heeft uitgediend.

Criellaard zal zich bij de aanbieder van wonen en zorg in Rotterdam focussen op het aandachtsgebied ‘Financiën en Vastgoed’. Daarnaast zal ze per 1 juni het voorzitterschap van de Auditcommissie op zich nemen. Criellaard beschikt, vanuit haar eigen onderneming, over geruime managementervaring op het gebied van organisatie inrichting, financiën, ICT, vastgoed en informatie- en facilitair management.

Waardenburg is momenteel nog bestuursvoorzitter van Zuidwester. Hij gaat zich binnen de raad van toezicht richten op het aandachtsgebied ‘Innovatie en Bedrijfsvoering’. Tevens is hij benoemd als lid van de Auditcommissie. Waardenburg is een ervaren toezichthouder en hij heeft grote bestuurlijke ervaring binnen de gehandicapten- en ouderenzorg.