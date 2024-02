Salaris aios stijgt in nieuwe cao

Artsen in opleiding tot specialist (aios) in dienst van SBOH zien hun salaris omhoog gaan met 6,69 procent, met ingang van 1 januari 2024. Dat is de werkgever voor artsen in opleiding overeengekomen in een onderhandelaarsakkoord met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

“Onze insteek was zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen die de verschillende aios-verenigingen hadden neergelegd. Dat is gelukt”, zegt Anita Bouwman, lid raad van bestuur SBOH. In de nieuwe cao stijgt niet alleen het salaris van de ruim 3.500 aios per 1 januari, ook de reiskostenvergoeding stijgt (naar 0,23 euro per kilometer) en de thuiswerkvergoeding (naar 2,35 euro) gaan omhoog.

Betere arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 maart gaat ook het congres- en scholingsbudget omhoog (naar 25 euro per maand), net als de vergoeding voor hotelovernachtingen (100 euro per nacht). Bovendien kunnen aios aanspraak maken op een zogeheten fit+duurzaamheidsvergoeding voor uitgaven aan gezondheid en duurzaamheid.

Verder zijn er verbeterde regelingen voor aios die een kind krijgen. Aanvullend geboorteverlof wordt volledig doorbetaald en na de bevalling kunnen aios 24 maanden onder werktijd borstvoeding geven of kolven. Voorheen was dat negen maanden.

Salarissen gelijk trekken

Bouwman belooft zich als werknemer in te blijven spannen “om het salaris van onze aios in opleiding buiten het ziekenhuis structureel in lijn te brengen met het salaris van hun collega’s in opleiding in het ziekenhuis. Salaris lijkt nu een belemmering om bij één van onze 12 opleidingen tot arts midden in de samenleving te starten. Met name wanneer je eerst als basisarts (anios) aan de slag bent geweest in een ziekenhuis. Het gelijktrekken van salarissen is daarom wat ons betreft belangrijk, want samen moeten we zorgen voor voldoende en goed opgeleide zorgprofessionals”.