Salarisstijging huisartsen uitgesteld

De huisartstarieven blijven het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan de huidige tarieven. Per 1 april 2022 gelden de hogere tarieven, waarin de salarisstijging is verwerkt. Bij de vaststelling van deze tarieven houdt de NZa rekening met de gemiste inkomsten uit het eerste kwartaal, laat de autoriteit op haar website weten.

Administratieprobleem

Zorgverzekeraars hebben een verantwoordelijkheid om de toegekende salarisstijging mee te nemen in de onderhandelingen en te verwerken in de contractuele afspraken die zij maken met zorgaanbieders. Zorgverzekeraars voorzien grote administratieve problemen in de afwikkeling van declaraties van huisartsen per 1 januari 2022. Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland voert de NZa de salarisverhoging dus later door in de huisartsenzorgtarieven. De gemiste inkomsten uit de voorgaande maanden worden daarin meegenomen. De NZa belooft de aangepaste indexen in de regelgeving zo spoedig mogelijk te publiceren.