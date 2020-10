Samen Zorg Assen stapt over op medicatie-toedieningsapp

Altijd inzicht

Werken met deze app is veiliger en efficiënter. “De app geeft op elk moment inzicht in het medicatiegebruik van een patiënt, doordat het is gekoppeld met verschillende andere automatiseringssystemen zoals het elektronisch cliëntendossier, het voorschrijfsysteem en het apotheekinformatiesysteem”, vertelt Elsbeth Helfrich, ziekenhuisapotheker van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en namens SZA betrokken bij het selectieproces voor deze app.

De app helpt zorgorganisaties om samen zorg voor de patiënt in kaart te hebben. Het medicatiegebruik wordt met de app ook inzichtelijk voor de ziekenhuisapotheek van het WZA en de openbare apotheken in Assen en omgeving. Ook Zorgcentrale Noord (ZCN) kan via deze app heel gemakkelijk de tweede controle doen, die vaak nodig is bij het toedienen van medicatie.

Samen Zorg Assen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is een van de 13 partners van Samen Zorg Assen. De regionale instellingen, huisartsen en gemeenten werken samen om met elkaar de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen en omgeving te verbeteren.