Samenwerking ouderenorganisaties in Achterhoek

Mogelijk in januari eerste vaccinaties tegen corona

Als alles meezit, worden begin januari in Nederland de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus. In een reactie op de dinsdag door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) gepubliceerde planning, meldt minister De Jonge (VWS) dat in de logistieke operatie alles erop is gericht om in de week van 4 januari 2021 te starten met vaccineren. RIVM, GGD, huisartsen en artsen van verpleeghuizen en instellingen werken daarbij nauw samen.